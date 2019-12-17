Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için tutuklu sanık eski astsubay astsubay Emre Karaaslan'a söz verildi. Olay tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Lojistik Destek Komutanlığında görev yaptığını belirten Karaaslan, eski yarbay Mustafa Zelbey'in alarm tatbikatı emri nedeniyle karargaha gittiğini ileri sürdü.

Bir süre sonra eski tugay komutanı albay Ali Eraslan ve Zelbey'in komutasında Akıncı Üssü'ne giden bir grup askerin arasında yer aldığını anlatan Karaaslan, yine Eraslan'ın talimatıyla lojman nizamiyesine gittiklerini ifade etti.

İlerleyen saatlerde cep telefonundan darbe girişimine dair haberleri gördüğünü aktaran Karaaslan, bunun üzerine kışlaya dönmeleri önerisinde bulunduğunu, komutanlarının kendisine Genelkurmay Başkanlığının emri üzerine beklemeye devam edeceklerini söylediğini bildirdi.

Daha sonra güvenlik binasına gittiğini belirten Karaaslan, lojmanlar bölgesindeki bodruma geçip sabah saatlerine kadar burada beklediğini öne sürdü.

Ardından üsse gelen polis ekiplerine sığındıklarını dile getiren Karaaslan, darbe girişiminden haberinin olmadığını, komutanları Eraslan ve Zelbey'in emriyle hareket ettiğini, rütbesi gereği emirlere karşı çıkma konumunda olmadığını savundu.

Darbe girişimine katkıda bulunacak bir eyleminin olmadığı ileri süren Karaaslan, beraatini talep etti.

"Komutanlarım emretti"

Sanık eski teğmen Aykut Gündüz de darbe girişiminden önce İnsani Yardım Tugayı'nda görev yaptığını, 15 Temmuz 2016'da Kızılay'da bulunduğu sırada amirlerinin göreve çağırması nedeniyle Akıncı Üssü'ne gittiğini ileri sürdü. Terör saldırısına karşı güvenlik önlemi alınacağı bilgisinin verildiğini aktaran Gündüz, Akıncı Üssü'ne vardıktan bir zaman sonra yaşananların darbe girişimi olduğunu fark ettiğini belirtti.

Ardından Akıncı'dan ayrılmak istediğini, ancak nizamiyeleri tutan silahlı darbecilerin buna izin vermediğini savunan Gündüz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Komutanım albay Ali Eraslan'ın emriyle mesaiye geldim ve yine onun emriyle Akıncı Üssü'ne götürüldüm. Kendi irademle hareket ettiğim söylenemez. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra komutanlara neden burada olduğumuzu sordum. Akıncı'dan çıkmak istedim ama bu mümkün olmadı. Yaşananlardan rahatsız olduğum olay esnasında yaptığı telefon görüşmeleriyle de sabittir. Mesleğin daha başında olan bir teğmen olarak kanunsuz bir eylemde bulunmamak için her şeyi yaptım. Suçsuz olduğum ortadadır."

FETÖ üyesi olmadığını, dava dosyasında bunun aksini ortaya koyacak somut bir delilin bulunmadığını belirten Gündüz beraatini istedi.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA