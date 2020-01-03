Haberler » Güncel » Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Haber

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

03.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11 Akıncı Üssü darbe girişimi davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Olay tarihinde İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığında görev yapan eski astsubay Murat Fırat, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın izinde olduğunu, Giray'ın mahkemede bulunduğu bir gün savunma yapmak istediğini belirtti.
Sanığın talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık avukatlarından biri tarafından sunulan reddihakim dilekçesini okudu ve duruşma savcısından mütalaasını sordu.
Savcı, daha önce dile getirilen reddihakim istemleriyle aynı mahiyetteki talebin geri çevrilmesini istedi.
Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, yasal koşullarının bulunmadığı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddihakim talebini geri çevirdi.
Mahkeme heyeti, bugünkü duruşmada yapılacak başkaca bir husus olmadığı gerekçesiyle duruşmayı, 6 Ocak Pazartesi gününe erteledi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05   Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi - Haber
12:04   Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Haber
12:00   Vali Bilmez'den VASKİ'ye ziyaret - Haber
11:59   Siverek'te kar yolları kapattı - Haber
11:59   Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 12:07:23