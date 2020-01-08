Haberler » Güncel » Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Haber

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

08.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:04Akıncı Üssü darbe girişimi davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, tutuklu sanıkların ara karara yönelik tahliye ve dava dosyasına yeni delillerin dahil edilmesine ilişkin talebi alındı.
Davanın 10 Ocak'ta görülecek duruşmasında, mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.
Duruşmaya yarın devam edilecek.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:40  Ordu'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Haber
21:40  Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım" - Haber
21:38  Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı - Haber
21:38  Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Haber
21:36  Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber
21:33  Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
8.01.2020 21:40:51