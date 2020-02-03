Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Proje Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Osman Nuri Gür, hakim karşısına çıktı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Gür, isnat edilen suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da izinde olduğunu ancak sonradan çıkan işlerini halletmek için akşam saatlerinde HKK Karargahına gittiğini belirten Gür, "kırmızı alarm" verildiği için ilk başta içeri alınmadığını, bunun üzerine dönemin genel sekreteri albay Veysel Kavak ile görüşmesinin ardından içeri girebildiğini ifade etti.

Kavak'ın odasına gittiğinde Karargahtaki hareketliliğin dikkatini çektiğini savunan Gür, bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından silah sesi geldiğini duyduğunu aktardı.

Bu duruma anlam vermediğini, daha sonra Kavak'ın ricası üzerine tuğgeneral Ercan Dursun'u arayarak karargaha davet ettiğini anlatan Gür, bu görüşmenin ardından bu kez HKK Harekat Merkezi katından silah sesi duyduğunu kaydetti.

Karargahın terör saldırısına uğradığını düşündüğünü öne süren Gür, bir süre sonra ateş eden kişinin tümgeneral Cevat Yazgılı olduğu bilgisini aldığını iddia etti.

Kelepçe takılan Yazgılı'nın, telefonla ulaşılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emriyle serbest bırakıldığını ileri süren Gür, bu gelişme üzerine Yazgılı'nın emrinde hareket etmeye başladığını iddia etti.

Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra Yazgılı ve diğer generallerle harekat merkezine geçtiklerini savunan Gür, yasa dışı bir eylemde bulunmadan sabah saatlerine kadar Karargahta beklediğini öne sürdü.

Teşebbüs sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahını işgal etmek için Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen eski tuğgeneral Semih Terzi için uçak tahsis ettiğine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Gür, uçakların hazırlanmasına yönelik emir verecek konumda olmadığını savundu.

Darbecilerin sözde atama listesinde Plan Prensipler Başkanı olarak yer alan Gür, isminin iradesi dışında bu listeye yazıldığını iddia ederek, FETÖ üyesi olmadığını da savundu.

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatan Gür, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA