Akıncı Üssü darbe girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi. Güncel Kaynak: AA
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıkların taleplerini dinledi.
Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması beklenen sanık eski üsteğmen Osman Yılmaz'ın mazeret dilekçesi verdiğini bildiren Giray, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.