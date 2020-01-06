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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

06.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:46 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Darbe girişiminden 6 ay sonra kaçtığı Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski astsubay Yücel Özcan, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.
İddianamede ve mütalaada 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunduğuna ilişkin tespitleri kabul etmeyen Özcan, olay tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evinde olduğunu iddia etti.
Darbe girişiminden bir gün sonra karşılaştığı bazı arkadaşlarının kendisine, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimde bulunan tim listesinde senin de adın var." dediklerini iddia eden Özcan, "Medyada çıkan bu nedeniyle çekindim ve teslim olmadım. 6 ay kadar saklandım. 14 Şubat 2017'de Meriç nehrini geçerek Yunanistan'a geçtim. Bizi önce karakola sonra da bir otele götürdüler. Buraya başka bir ekip gelerek bizi kelepçeledi." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye getirildikten sonra ifadesinin alındığını belirten Özcan, itiraf içeren beyanların baskı altında alındığını öne sürerek mahkeme huzurundaki savunmasının dikkate alınmasını istedi.
Darbeci olmadığını, kanunlara aykırı bir eylemde bulunmadığını öne süren Özcan, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

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