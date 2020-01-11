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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

11.01.2020 01:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:36Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Sanık ve avukatlarının tahliye talebi ile savcının mütalaasını alan mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.
Buna göre sanıklar eski binbaşı Şükrü Ekmekci, eski yüzbaşı Serdar Nergiz, eski üsteğmenler Halil İbrahim Yurdusev ve Mahmut Açıkbaş ile eski teğmen Enes Yeşilkütük adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Önceki celselerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere kamu yöneticilerine hakaret içeren ifadeler kullanan sanıklardan eski teğmen Mustafa Balcı hakkında gereğinin takdiri ve ifası için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca talep üzerine bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol şartı kapsamında en yakın polis merkezine haftada bir imza atma süresi ayda bir kez olarak belirlendi.
Duruşmaya, 27 Ocak'ta devam edilecek.

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Kaynak: AA

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