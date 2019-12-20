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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıklar savunmalarını yapıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

20.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:36 Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıklar savunmalarını yapıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay Erdoğan Durgun, olay tarihinde Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'nde görev yaptığını, 14 Temmuz'da sanık eski binbaşı Gökhan Maldar'ın kendisinden Akıncı Üssü'ne giderek eğitim faaliyetine katılmasını istediğini söyledi.
Sanık Durgun, söz konusu emri Cumhurbaşkanı'na suikast ekibinin başındaki darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in verdiği yönündeki ilk ifadesinin doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.
Aldığı eğitim emrinin darbeye yönelik olmadığını iddia eden Durgun, emrin sözlü olarak verildiğini, amiri olan Maldar'dan yazılı emir istemesinin söz konusu olamayacağını savundu.
Olay günü Halil Burak Balcı ile Akıncı Üssü'ne geldiklerini, dönemin harekat komutanı olan Ahmet Özçetin'in bilgisi dahilinde Akıncı'ya girerek 143. Filo'ya geçtiklerini anlatan Durgun, eğitim kapsamında beklemeye başladıklarını aktardı.
Akşam saatlerinde filo personelinin toplanmaya başladığını söyleyen Durgun, Akıncı'ya yönelik terör saldırısı olabileceğinin konuşulduğunu ve harekat komutanı tarafından beklemeleri gerektiğinin söylendiğini, bunun üzerine Maldar'ı arayarak bilgi vermek istediğini ancak kendisine ulaşamadığını ileri sürdü.
İlerleyen saatlerde terör saldırısı ihtimaline karşı nizamiyeye giderek emniyet görevi aldığını iddia eden Durgun, burada toplanan vatandaşlarla konuşarak onları askeri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını, kendisinin hiçbir şekilde sivillere ateş etmediğini öne sürdü. Durgun, nizamiyede toplanan vatandaşlar ile askerleri karşı karşıya getirmek isteyenlerin olduğu iddiasında bulundu.
Darbeci olmadığını, bu düşünceyle hareket etmediğini ve suçsuz olduğunu savunan Durgun, beraatini istedi.
Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

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Kaynak: AA

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