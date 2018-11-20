Akıncı Üssü Davası

20 Kasım 2018 Salı 11:28



20 Kasım 2018 Salı 11:28

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davaya müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilmesinin planlandığını, ancak bugün dinlenilmesi için tebligat yapılan 8 müştekinin de duruşmaya gelmediğini belirtti.Bunun üzerine, mahkeme heyetince duruşmanın ertelenmesine karar verildi.Davanın görülmesine yarın devam edilecek.