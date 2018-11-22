Akıncı Üssü Davası

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıkların yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanıklara 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili görüntüler izlettirildi.Söz hakkı verilen bazı sanıklar, görüntüleri ilk kez gördüklerini belirterek bunları inceleyip beyanda bulunmak üzere ek süre talep etti.Duruşmaya, 26 Kasım Pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.