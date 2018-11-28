Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Tanık Teğmen Vural D, darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Hava Kuvvetleri Komutanlığında güvenlik takım komutanı olarak görev yaptığını belirtti.
Vural D, saat 21.10 gibi güvenlik bölümünden arandığını ve Milli Savunma Bakanlığı
tarafından silah sesleri geldiğinin söylendiğini, bunun üzerine, güvenlik personeli olduğu için birliğe katıldığını kaydetti.
Nöbetçi amirliğe indiğini, burada da Genelkurmay'da çatışma olduğunun belirtildiğini ifade eden Vural D, daha sonra kuledeki askerleri çekip onların yerine uzman çavuşları yerleştirmeye başladıklarını anlattı.
Vural D, ardından da kuleleri kontrole binbaşı Tunahan Özarslan ile gittiklerini, bu sırada F16'ların uçtuğunu gördüklerini bildirdi.
Uçakların çatışma dolayısıyla gözdağı vermek amacıyla uçtuğunu düşündüklerini ifade eden Vural D, karargah bahçesindeyken Harekat Merkezi'nin olduğu taraftan silah sesleri geldiğine yönelik bilgi üzerine, oraya gittiğini söyledi.
Vural D, Harekat Merkezi önünde Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın bulunduğunu ve onun emrine girdiğini anlattı.
Aslan G. ve Mustafa K'nin de tanık olarak dinlenmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.
Akıncı Üssü
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:55