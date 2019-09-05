Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Akıncı U¨ssu¨'ndeki 141'inci Filo Komutanlığında program subayı olarak görevli olan sanık eski yu¨zbaşı Özgür Ötkün savunmasında, o dönem Hollanda'ya dış görevle atandığını, bu yüzden 1 Temmuz'da eşyalarını göndermek üzere bir firmaya teslim ettiğini ve 13-14 Temmuz'da ilişik kesmek için filoya gittiğini söyledi.

Ötkün, filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un, terörle mücadele harekatı olabileceği için pilota ihtiyaç olduğunu söylediğini, kendisinin ise yasal olarak uçamayacağını ifade etmesine rağmen Karakuş'un kursiyerlerle ilgilenebileceğini belirtip kalmasını istediğini iddia etti.

Gece uçuş brifingine katılmadığını iddia eden Ötkün, filo binasındaki odasında yapılan toplantının darbe toplantısı olmadığını, terörle mücadele harekatına ilişkin beş dakikalık kısa bir değerlendirmede bulunduklarını ileri sürdü.

Ötkün, hiçbir kursiyere talimat vermediğini, filoda biraz dolandığını, tanıdık birini göremeyince 143'üncü Filoya geçtiğini, burada teçhizatlı ve silahlı birilerinin olduğunu ancak tanıdık bir yüze rastlamayınca tekrar 141'inci Filo tarafında bıraktığı arabasına bindiğini söyledi.

Burada aracın radyosundan bir darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ifade eden Ötkün, Akıncı Üssü'nün bu işe dahil olduğundan emin olamadığını öne sürdü.

Ötkün, pazar günü öğle saatlerinde kendi aracıyla nizamiyeden ayrılarak Denizli'ye ailesinin yanına gittiğini, 28 Temmuz'da ifade vermesi için çağrılması üzerine geldiği Akıncı Üssü'nde tutuklandığını anlattı.

Tutukluluğu sonrasında evinde yapılan aramada 1 dolarlık banknot bulunduğuna ilişkin tutanağın gerçeği yansıtmadığını savunan Ötkün, tutanağın kendisini FETÖ üyesi göstermek için hazırlandığı iddiasında bulundu.

Darbe girişiminden önce örgütte "müdür yardımcısı" olarak faaliyette bulunduğunu belirten tanık S.K'nin, hakkında verdiği Akıncı Üssü'ndeki örgüt toplantılarına katıldığı beyanını kabul etmeyen Ötkün, örgüt üyesi olduğuna yönelik iddiaların "iftira" olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA