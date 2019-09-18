Akıncı Üssü davasında Akar'ı derdest eden İbrahim Gerboğa savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İBRAHİM GERBOĞA SAVUNMA YAPTI

Duruşmada dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest eden ekipte yer alan, suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski yüzbaşı İbrahim Gerboğa, esasa ilişkin savunma yaptı. Darbe girişimi sırasında İzmir'de görevli olduğunu belirten Gerboğa, eski albay Fırat Alakuş'un tatbikat yapılacağını ve kendisinin de görev alacağını söylemesi üzerine izin alarak Ankara'ya geldiğini söyledi.

"TATBİKAT İÇİN GELDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Gerboğa, 15 Temmuz'da saat 18.00 civarında Alakuş'un emrettiği gibi Akıncı Üssü'ne geldiğini belirterek, "Nizamiyede tatbikat için geldiğimizi söyledik. Görevli eşliğinde üsse girdik. Askeri kıyafetlerimizi giydik. Fırat albay, 'Genelkurmay'a terör saldırısı ve komutana suikast girişimi olabilir. Genelkurmay'ın güvenliğini sağlayacağız.' dedi." ifadelerini kullandı.

"KOMUTANLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA GÖREVLENDİRİLDİM"

Akıncı Üssü'nde bulunan ÖKK personeliyle saat 20.30 civarında otobüsle Genelkurmay karargahına gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Gerboğa, Genelkurmay'a gidince komutanların güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini iddia etti. Alakuş'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın güvenli bölgeye tahliye edileceğini emrettiğini belirten Gerboğa, kendisine komutanın güvenliğini sağlama görevi verdiğini ifade etti.

"HULUSİ AKAR'IN GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE ETTİK"

Gerboğa, Genelkurmay Başkanı Akar'ı derdest etmediklerini, aksine güvenliğini sağladıklarını öne sürerek, "Hulusi Akar'ın emniyeti için Akıncı Üssü'ne tahliye ettik. Asla cebir ve şiddet içeren bir eylemim yoktur. Komutan için koruma görevi yaptık." dedi.

"PİST BOMBALANDIKTAN SONRA ÇIKTIM"

Akıncı Üssü'nde gece boyunca kimseye karşı silah kullanmadığını ileri süren Gerboğa, "Pist bombalandıktan sonra saat 13.00 gibi araçla nizamiyeden çıktım. Bir müddet sonra polisler tarafından durdurulup gözaltına alındım." diye konuştu.

"43 ARAMA DELİL SAYILAMAZ"

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiğine yönelik tespiti de reddeden Gerboğa, HTS kayıtlarındaki 43 aramanın yasal dayanağı olmadığını ve delil sayılamayacağını iddia etti. Duruşmaya yarın devam edilecek.