Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 20 Eylül'deki celsede sağlık sorunularını gerekçe göstererek savunmasını tamamlamayan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, kaldığı yerden beyanlarına devam etti.

Ermiş, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest ettiğini reddederek, Mendi'ye karşı herhangi bir tehditte bulunmadığını cebir ve şiddete başvurmadığını savundu.

Mendi'yi alıkoymadığını öne süren Ermiş, Mendi'nin kendi isteğiyle Akıncı Üssü'ne gittiğini ve bu durumu bazı tanıkların da teyit ettiğini iddia etti.

Ermiş, 8 Kasım-12 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına yönelik tespiti de reddetti.

"ByLock" tespitinin yasa dışı olduğunu ileri süren Ermiş, adli soruşturmalarda bu programın delil olamayacağını savundu.

Askerlik hayatı boyunca "operasyonel hat" kullanmadığını belirten Ermiş, dava dosyasına giren delillerin hukuka uygun olarak toplanmadığını, yasada belirtilen usullere uygun işleme konulmadığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA