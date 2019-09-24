Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan ekipte yer alan, eski astsubay Ertuğrul Özdemir esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay tarihinde Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olduğunu belirten Özdemir, akşam saatlerinde mesai arkadaşı Tuncer Nergis'in kendisini aradığını ve çağırdığı yere gittiğinde, eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, astsubaylar Oktay Esen ve Halil Kumcu'yu gördüğünü ifade etti.

Ermiş'in, önemli bir görev verildiğini belirterek bu süreçte kendisine yardımcı olmasını istediğini ifade eden Özdemir, daha sonra Gazi Orduevi'ne gittiklerini anlattı.

Ermiş'in, orduevinden ayrılmak üzere olan Mendi'nin yanına gittiğini anlatan Özdemir, ikilinin kısa süren görüşmesinden sonra Mendi'nin makam aracına bindiklerini söyledi.

Makam aracını takip ederek 3 araçla Akıncı Üssü'ne gittiklerini, burada Mendi'nin bir binaya girdiğini belirten Özdemir, kendilerinin de sabah saatlerine kadar binanın dışında beklediklerini ileri sürdü.

Özdemir, Mendi'yi terör tehdidinden kurtarıp güvenli bir bölgeye götürdüklerini düşündüğünü ve darbe girişiminden haberi olmadığını iddia etti.

Sabaha karşı darbe girişimini öğrendikten sonra nizamiyeden çıkmaya çalıştığını ancak üsten çıkmasına izin verilmediğini öne süren Özdemir, bir fırsatını bulup üssü terk ettikten sonra polislere sığındığını söyledi.

"ByLock" kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Özdemir, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA