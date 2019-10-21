Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Harekat Başkanlığında görev yapan sanık eski kurmay yüzbaşı Volkan Boy savunma yaptı.

Boy, suçlamaları reddederek başladığı savunmasında iddia edildiği üzere FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.

Hiçbir örgütün sempatizanı da olmadığını ileri süren Boy, zanna dayalı bulduğu ithamı kabul etmediğini belirtti.

Boy, darbe girişiminin yaşanmasından önce 11 Temmuz'da yıllık izne ayrılmakla da suçlandığını ifade ederek, planlı olarak izne çıktığını ancak iznin suç değil, hak olduğunu savundu.

Darbe faaliyeti sırasında bu davanın da sanıklarından eski albay Abdurrahman Arslan'ın yönlendirmesiyle Balıkesir Üssü'ne gittiği yönündeki suçlamayı da kabul etmeyen Boy, kimsenin kendisini yönlendirmeye çalışmadığını, o gece neler olup bittiğine dair görüşmeler yapmaya çalıştığını öne sürdü.

Birliğinin bulunduğu Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığını ancak gece yol güvenliği dolayısıyla Balıkesir'de dinlemek için orduevine gitmeye karar verdiğini anlatan Boy ancak kalabalık olduğu için gidemediğini ve askeri üssün misafirhanesinde kalma düşüncesiyle buraya geçtiğini ifade etti.

Boy, üssün darbe girişimine karışması ihtimali üzerine kısa süre kalıp ayrıldığını iddia etti.

Darbe girişimine iştirak etmediğini savunan Boy, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA