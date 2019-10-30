Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmayı, gazi ve şehit yakınları da takip etti.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Güvenlik Taburu'nda görevli oğlu eski uzman çavuş Muhammet Emrah Kuzu, savunma yaptı.

Esasa ilişkin beyanında, mahkeme huzurundaki ilk savunmasını tekrarlayarak, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Kuzu, o gün mesai sonrası evine gittiğinde saat 23.10'da üs komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın arayıp kendisini çağırdığını söyledi.

Van'ın, silahını alıp karargah önünde beklemesini emrettiğini bildiren Kuzu, orada beklerken gördüğü üs nöbetçi amiri Osman Erdem ve Güvenlik Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Mustafa Karamanoğlu'nun bir zarfı açıp baktığını, aralarında "Hatay'ınki kim?" diye bir konuşma geçtiğini, onlara "Komutanım ne oldu?" şeklinde sorması üzerine, "Yok bir şey." cevabını aldığını ileri sürdü.

Kuzu, bir ara üs komutanını ABD'lilere ait bir binaya bıraktığını, o sırada harekat komutanı Erhan Gazioğlu'nun da oraya geldiğini ve 10-15 dakika sonra çıktıklarını ifade ederek, ardından da karargaha döndüklerini söyledi.

Karargah önünde beklemekten başka bir eylemi olmadığını iddia eden Kuzu, 18 Temmuz günü üsse gelen savcının talimatıyla, isminin verilmesi üzerine gözaltına alındığını ve babasından ötürü tutuklandığını öne sürdü.

Üsse kendi isteğiyle değil, komutanının emri doğrultusunda gittiğini ve onun emri üzerine karargah önünde beklediğini savunan Kuzu, çevreden gelen silah sesi ve bir komutanının dikkatli olması yönündeki emri doğrultusunda tabancasına mermi sürdüğünü iddia etti.

Darbe girişiminin içinde bulunmadığını ileri süren Kuzu, FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik iddiayı da reddetti.

Kuzu, üç yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğunu ve bir haksızlığa uğradığını savunarak, tahliye ettirilmeyeceği için böyle bir talepte de bulunmayacağını kaydetti.

Sanık eski astsubay Ali Murat Karakaş da üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA