Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların dava dosyasına gelen belgelere ilişkin beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okudu ve ardından buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Sözde atama listesinde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen, sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Karargahı Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay İlhan Karasu, gelen belgelere ilişkin beyanda bulundu. Dosyaya gelen yeni delil niteliğindeki Güvenlik Harekat Merkezi kamera görüntülerini incelediğini belirten Karasu, bu kayıtların isnat edilen suçları işlemediğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Esasa ilişkin savunmasını yaparken, gelen evraka ilişkin daha detaylı savunma yapacağını dile getiren Karasu, tahliye talebinde bulundu.

Eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Suat Murat Semiz de 12 Ekim'de tahliye edildiğini, annesinin vefat haberi üzerine defin işlemi için mahkemeye ve idari birimlere bildirerek, Trabzon'un Of ilçesine gittiğini ifade etti. Yeniden tutuklanma kararını Trabzon'da öğrendiği belirten Semiz, hiçbir yerde saklanmadığını, cenaze evinden direk ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini söyledi.

Yargılamada gelinen aşama itibarıyla suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Semiz, örgütün atama listesinde adının olmasının kendi iradesi dışında olduğunu ve birçok generalin adının da listede olmasına rağmen halen görevde olduklarını ileri sürdü.

Semiz, tekrar tutuklanmasına hükmeden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Sanık eski Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk de darbe girişimi gecesi Konya'daki uçuş kulesindeki telefon kayıtlarının mahkeme dosyasına kazandırılmasını talep etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında müzekkere yazılmasını isteyen Ertürk, kayıtlar geldiğinde suçsuz olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Olay tarihinde Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulunda kursiyer teğmen olarak görev yapan sanıklar da kendileri hakkında mahkemeye gönderilen idari tahkikat raporunu kabul etmediklerini ve suçsuz olduklarını savundu.

Bazı sanıkların tahliye talebinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA