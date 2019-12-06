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Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

06.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:58Akıncı Üssü davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Dünkü celsede savunmasına başlayan eski Muhabere Arama Kurtarma (MAK) astsubay Fatih , savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanlarına devam etti.
Suçatı, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde bulunan komutanların derdest edilip Akıncı Üssü'ne götürülmelerinde aktif rol oynadığına dair mütalaayı reddederek, "Moda Deniz Kulübü'nde insanlar bizleri alkışlıyordu. Bizlerle resim çektiriyordu. Binanın içindekilerin emniyetini aldık. Hiç kimsenin darbeye ilişkin ağzından bir kelime bile çıkmadı." diye konuştu.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'a karşı zor kullanmadığını bu yöndeki savcılık mütalaasının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Suçatı, Akıncı Üssü'nde filodaki kamera görüntülerine bakıldığında bu durumun görüleceğini öne sürdü.
Mütalaada belirtilen terör örgütü üyesi olduğuna dair tespitin doğru olmadığını ileri süren Suçatı, komutanlarının emriyle hareket ettiğini başka kimseden emir ya da talimat almadığını savundu.
Akıncı Üssü'ne indikten bir müddet sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu belirten Suçatı, "Saat 04.30 gibi filoda askeri savcı gördüm. Savcıya ilk ifade veren benim. Darbeden haberim yoktu." dedi.
Hukuksuz delillerle yargılandığını ve suçsuz olduğunu iddia eden Suçatı, 15 Temmuz'da aldığı emrin daha önceki görevlere giderken aldığı emirlerden bir farkı olmadığını, kanunsuz bir iş yapmadığını ileri sürdü.
Sanık Suçatı, savunmasına 9 Aralık Pazartesi günü devam edecek.

Akıncı Üssü, Suçatı, Güncel

Kaynak: AA

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