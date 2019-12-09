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Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

09.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:58Akıncı Üssü davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Eski Muhabere Arama Kurtarma (MAK) astsubay Fatih , savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanlarına devam etti.
Yargılama sürecinde yaşadığı olaylara değinen Suçatı, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini savunarak, hakkındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Moda Deniz Kulübü'ndeki kamera kayıtlarının yasal delil ve yöntemlerle elde edilmediğini öne süren Suçatı, "Olay mahalline ait deliller gerektiği gibi muhafaza edilmemiştir." dedi.
Yasa dışı delillerle yargılandığını ve suçsuz olduğunu iddia eden Suçatı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Akıncı Üssü, Suçatı, Güncel

Kaynak: AA

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