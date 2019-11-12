Haberler » Güncel » Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti - Haber

Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

12.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:00Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, savunma yapan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın koruması eski astsubay Gökhan Gerboğa, emir üzerine İstanbul'a giderek Ünal'ın emniyetini aldığını iddia etti. Sanıklardan eski astsubay Fatih Kahraman'la buluşup Fenerbahçe Orduevi'ne gittiklerini, oradan bir helikopterle Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne geçtikleri anlatan Gerboğa, daha sonra Ünal ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Akıncı'daki 141. Filoya hareket ettiklerini belirtti.
Abidin Ünal'a karşı zor kullanmadığını, tehdit etmediğini ve askerliğe aykırı bir davranışta bulunmadığını ileri süren Gerboğa, Akıncı Üssü'nde gözaltına alınmadığını, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki görevine devam ettiği sırada gözaltı işlemi yapıldığını söyledi.
Cezalandırılması yönündeki mütalaayı kabul etmediğini, hiçbir örgüte üye olmadığını savunan Gerboğa, "Benim görevim, Abidin Ünal'ı korumaktı. Komutana zarar gelmeden Akıncı Üssü'ne ulaşmasını sağladım." dedi. Gerboğa, Moda Deniz Kulübü'nde silahını komutanın bulunduğu masaya doğrulttuğu iddiasını da kabul etmedi.
Gökhan Gerboğa, Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında itiraflarda bulunan bir sanığın kendisine yönelik örgüt üyesi olduğu beyanını kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın devam edilecek.

Abidin Ünal, Akıncı Üssü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
17:22 SASKİ stajyerleri geleceğe hazırlıyor
17:22 Canik Belediyesi tüm ekibiyle sahada
17:27 Muş yırtık lastikle okuyan muşlu işadamından 450 öğrenciye bot ve mont desteği
17:26 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen doktorların  davasında 2 polis tanık olarak dinlenecek
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:28:51