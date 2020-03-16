Akıncı Üssü davasına Korona virüs tatili
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davaya Korona virüs tehdidi nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.
16.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:57
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davaya Korona virüs tehdidi nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), korona virüs tedbirlerine ilişkin 13 Mart'ta cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idari mahkemelerine yazı göndermişti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen yazıda, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına HSK'nın tavsiyesi doğrultusunda ara verildi. Mahkemenin daha önceki planlamasına göre duruşmanın bu hafta sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu ancak davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Korona virüs tehdidi nedeniyle duruşmaya 30 Mart'a kadar ara verilmesi kararı aldı.
Öte yandan, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde 13 Mart'ta dezenfekte çalışması yapılmıştı. Duruşma salonları, mahkum koğuşları, mahkum kabul alanları, nezarethaneler, kampüsteki hastane, cezaevi güvenliğinden sorumlu jandarma ve infaz koruma memurlarının görev yerleri ile lojmanlar bölgesinde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilmişti. - ANKARA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), korona virüs tedbirlerine ilişkin 13 Mart'ta cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idari mahkemelerine yazı göndermişti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen yazıda, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına HSK'nın tavsiyesi doğrultusunda ara verildi. Mahkemenin daha önceki planlamasına göre duruşmanın bu hafta sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu ancak davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Korona virüs tehdidi nedeniyle duruşmaya 30 Mart'a kadar ara verilmesi kararı aldı.
Öte yandan, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde 13 Mart'ta dezenfekte çalışması yapılmıştı. Duruşma salonları, mahkum koğuşları, mahkum kabul alanları, nezarethaneler, kampüsteki hastane, cezaevi güvenliğinden sorumlu jandarma ve infaz koruma memurlarının görev yerleri ile lojmanlar bölgesinde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilmişti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Akıncı Üssü, Güncel
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