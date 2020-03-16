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Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasının görülmesine, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.

16.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:33
Akıncı Üssü davasına, 'koronavirüs' arası

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasının görülmesine, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'a kadar ara verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüs tedbirlerine ilişkin 13 Mart'ta cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idari mahkemelerine yazı göndermişti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen yazıda, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına, HSK'nın tavsiyesi doğrultusunda ara verildi. Mahkemenin daha önceki planlamasına göre duruşmanın bu hafta sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu; ancak davaya bakan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, koronavirüs salgını nedeniyle, duruşmaya 30 Mart 2020'ye kadar ara verilmesi kararı aldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Akıncı Üssü, Güncel

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