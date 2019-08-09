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Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi.

09.08.2019 13:55 Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi tamamlandı
Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayında yeniden bir araya gelecek.

Bugün sabah saatlerinde ara bölgede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in görüşmesi 13.15 sularında sona erdi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alan ve yaklaşık 4 saat süren görüşme tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme dönüşünde Cumhurbaşkanlığı'nda basına açıklama yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ın, Eylül ayında yeniden bir araya geleceği belirtildi. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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