Akıncı'ya kktc milletvekillerinden tepki seçim korkusu yaşıyor

Akıncı'ya KKTC milletvekillerinden tepki Seçim korkusu yaşıyorSefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor. KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi milletvekilleri Akıncı'nın yaptığı açıklamaları, talihsiz bulduklarını belirterek, açıklamayı 'seçim korkusu için yapılan bir açıklama' olarak değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan UBP milletvekili ve eski müzakereci Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı hangi ülkenin başkanı diye sordu.Hasipoğlu, Devletin başının, federal çözüm olmaz ise temsil ettiği devletin işte o zaman diğer devletler tarafından da tanınabileceği hiç aklının ucundan geçmez mi Bir cumhurbaşkanı kendi devletinden bu kadar mı umutsuz olur Neden bir korku olarak Türkiye'ye ilhak gibi konuları gündeme getiriyor Böyle bir gündem yok. Sırf seçimler için böyle bir gündem yaratılıyor dedi.KIRBIS'TA HER ZAMAN TÜRK OLACAKAkıncı'nın halkı bölüp kendine göre bir seçim propagandası yapmaya çalıştığını ifade eden Hasipoğlu, KKTC halkı, Anavatan Türkiye ile etle tırnak gibidir. Beraber yürüyecektir yoluna. Bizim bundan sonraki hedefimiz cumhurbaşkanlığını almaktır. Ülkemizi tanıtmak istiyoruz, hak ettiği yeri almasını istiyoruz dedi. KKTC'nin geleceğinin Akıncı ile tehlikede olduğu mesajını veren Hasiopoğlu, Akıncı'nın 'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak' sözünü eski bir söz olarak değerlendirmesine, Bizim için eski ve yeni yok. Kıbrıs Adası üzerinde her zaman Türklük olacaktır. Bizler burada serhat bekçisiyiz diye konuştu.AKINCI OYUN OYNUYORHalkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da Akıncı'nın bir oyun oynayarak seçim öncesinde tansiyonu tırmandırmak istediğine dikkat çekti. Manavoğlu, Akıncı tansiyonu yükseltiyor. Bazı oyları kendisine çekmek için böyle konuşuyor. Bu konuları gündeme getirmek ülkemiz için doğru değil. Daha dikkatli olmalı Akıncı. Kıbrıs Türk halkının, cumhurbaşkanı makamında oturacak insanda beklediği, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasıdır. Türkiye ile birlikte yan yana olan bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı makamında olmalı dedi.SEÇİM KORKUSU İÇİN AÇIKLAMAUBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Akıncı'nın 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük açıklamalar yaptığını söyledi. Akıncı'nın seçimleri kaybetme kaygısı içerisine girdiğini ifade eden Saner, Akıncı'nın açıklamaları seçim korkusu ile yapılmış bir açıklama. Soldaki rakipleri ile arasındaki oy farkı için böyle davranıyor dedi.KKTC'nin gündeminde Türkiye'ye bağlanma gibi bir durumun olmadığını anlatan Saner şöyle konuştuOrtamı manipüle etmek için böyle bir cümle kuruyor. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti de Akıncı'dır bahseden. Akıncı, neyi konuştuğunu iyi bilmeli. Akıncı kullandığı kelimeleri iyi seçmeli. Çünkü Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Eğer Türkiye ilhak isteseydi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Ada'nın tümünü alırdı. Bu tip davranışlar Türkiye ile aramızı bozmaktan öteye gitmez. Cumhurbaşkanlığı konumunda olan bir kişi Kıbrıs Türk Halkı'nın çıkarını korumalı, seçim için açıklamalar yapmamalı.