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Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti.

14.10.2019 14:22Akıncı'ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti. TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri Cumhurbaşkanlığı'na siyah çelenk koydu.

TMT Mücahitler Derneği'nin bildirisini Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu. Bildiride, 'Akıncı'nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı' savunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin Türkiye'deki itibarına ve bağlara 'darbe vurmakla' suçlandı. "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anavatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı" denilen bildiride, "Kıbrıs'ta uzun süre dökülen kanları 1974'te durduran Türk ordusu olmuştu, Suriye'de yıllardır dökülen kanları durduracak olan da yine Türk ordusu olacak. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verildi.

Okunan bildirinin zarftaki bir kopyası da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Cenk Gürçağ aracılığı ile Akıncı'ya iletildi.



Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: DHA

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