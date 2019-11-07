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Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde DAP Kalkınma İdare Başkanlığının destekleriyle yöresel ürünler satış pazarının yapımına başlandığı belirtildi.

07.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:16 Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde DAP Kalkınma İdare Başkanlığının destekleriyle yöresel ürünler satış pazarının yapımına başlandığı belirtildi.
Belediye Başkanı Hasan Şen, belediyeye ait D-100 karayolu kenarındaki eski şeker pancarı alım kantar yerinde yapımına başlanan pazar alanında devam eden çalışmaları inceledi.
Akıncılar çiftçisi için bu pazar alanının önemli olduğunu anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Bölgemiz kavun diyarı olarak tanınmaktadır. Bölgenin tarımsal alanda adından söz ettiren ilçemiz çiftçisinin de güzel mekanlarda satış yapması için böyle bir pazar alanına ihtiyaç duyulmaktaydı. DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığının destekleriyle böyle bir pazar alanımızın yapımına başladık. İnşallah kısa sürede Akıncılar çiftçisinin hizmetine sunacağız. Plan, proje ve alan üzerinde özenle çalışma yaptık. Sonuçta güzel bir eser olacak inşallah.
İlçemize hayırlı olsun."

Akıncılar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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