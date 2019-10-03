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Akıncılar'da diş sağlığı taraması

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, "Sağlıklı Dişler, Özgürce Gülüşler" projesi kapsamında diş sağlığı uygulaması yapıldı.

03.10.2019 13:24Akıncılar'da diş sağlığı taraması
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, "Sağlıklı Dişler, Özgürce Gülüşler" projesi kapsamında diş sağlığı uygulaması yapıldı.

Akıncılar Toplum Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Tuğçe Deli öncülüğünde ilçede bulunan ilkokullarda ağız ve diş sağlığı kontrolü ile flor vernik uygulaması gerçekleştirildi.
Ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılan öğrencilere, diş sağlığı konusunda rehberlik faaliyeti de verildi.
Öğrencilerin sınıflarına davetini geri çevirmeyen ve etkinliğe katılan Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli de öğrencilerle sohbet ederek, ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekti.

Deli, sağlıklı ağız ve dişlerin sağlıklı bir bedenin anahtarı olduğunu ifade etti.

Akıncılar, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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