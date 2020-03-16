Akıncılar'da koronavirüs önlemleri
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, ibadethaneler, internet cafeler, çay ocakları ve kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
16.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:30
Sivas 'ın Akıncılar ilçesinde, ibadethaneler, internet cafeler, çay ocakları ve kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler nedeniyle, kahvehaneler, camiler, umumi tuvaletler, düğün salonu gibi toplu kullanım alanları belediye ekiplerimizle dezenfekte edildi." dedi.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Şen, "İnşallah ülkemiz bu olaydan sıkıntısız şekilde kurtulacaktır. Gerek devlet büyüklerimiz olsun gerekse bizler yerel yönetimler olarak gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız." diye konuştu.
Şen, dezenfektan malzemesini ücretsiz sağlayan veteriner hekim Ersin Kılınçarslan'a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler nedeniyle, kahvehaneler, camiler, umumi tuvaletler, düğün salonu gibi toplu kullanım alanları belediye ekiplerimizle dezenfekte edildi." dedi.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Şen, "İnşallah ülkemiz bu olaydan sıkıntısız şekilde kurtulacaktır. Gerek devlet büyüklerimiz olsun gerekse bizler yerel yönetimler olarak gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız." diye konuştu.
Şen, dezenfektan malzemesini ücretsiz sağlayan veteriner hekim Ersin Kılınçarslan'a teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?