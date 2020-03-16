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Akıncılar'da koronavirüs önlemleri

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, ibadethaneler, internet cafeler, çay ocakları ve kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

16.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:30
Akıncılar'da koronavirüs önlemleri
Sivas 'ın Akıncılar ilçesinde, ibadethaneler, internet cafeler, çay ocakları ve kahvehaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler nedeniyle, kahvehaneler, camiler, umumi tuvaletler, düğün salonu gibi toplu kullanım alanları belediye ekiplerimizle dezenfekte edildi." dedi.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Şen, "İnşallah ülkemiz bu olaydan sıkıntısız şekilde kurtulacaktır. Gerek devlet büyüklerimiz olsun gerekse bizler yerel yönetimler olarak gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız." diye konuştu.
Şen, dezenfektan malzemesini ücretsiz sağlayan veteriner hekim Ersin Kılınçarslan'a teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Akıncılar, Hasan Şen, Sivas, Güncel

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