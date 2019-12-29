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Akıncılar'da yapımı tamamlanan ana sınıfı ve kütüphane hizmete açıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan semt kütüphanesi ve ana sınıfı törenle hizmete açıldı.

29.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:26 Akıncılar'da yapımı tamamlanan ana sınıfı ve kütüphane hizmete açıldı
'ın ilçesinde yapımı tamamlanan semt kütüphanesi ve ana sınıfı törenle hizmete açıldı.
İlçe Komutanlığının eski binası Akıncılar Kaymakamlığının hazırladığı proje kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından belirli bir kısmı finanse edilerek kütüphane ve ana sınıfına dönüştürüldü.
Açılış nedeniyle düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas ve ilçelerinin fiziki anlamda iyi bir noktaya geldiğini söyledi.
El birliğiyle hizmetlerin devam edeceğini belirten Ayhan, desteklerinden dolayı DAP yöneticilerine teşekkür etti.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise birlik ve beraberlik var olduğu sürece yarınların bugünden daha güzel olacağını ifade etti.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de kütüphane ve ana sınıfının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.
Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli ise yapımı tamamlanan kütüphane ve ana sınıfı hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

Akıncılar, Jandarma, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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