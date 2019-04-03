Akıntı, Yüzlerce Kiloluk Ambarı Yuttu

Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesindeki Ilısu
Baraj alanında yoğun yağış nedeniyle akıntı oluştu. Akıntı, yüzlerce kiloluk ambarı yerinden sökerek yuttu.
Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe köyü yakınlarında bulunan Ilısu Baraj çevresinde yoğun yağış nedeniyle akıntı oluştu. Akıntının etrafında bulunan yüzlerce kiloluk ambar yoğun su akışına dayanamayarak yerinden söküldü. Bulunduğu yerden ayrılan ambar, akıntının sürüklemesiyle gözden kayboldu. Bu anlar bir köylünün cep telefonuna yansıdı. - ŞIRNAK
Şırnak, Ilısu, Güçlükonak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA