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Akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

04.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:42
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli de 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.
Çalışmalarda ekipler, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisi ile kent merkezine kadar olan bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.
AFAD ekipleri ve JÖH timleri, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu. Akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Jandarma, Güncel

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Akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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