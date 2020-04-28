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Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

28.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:13

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzuçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli iki dedektör köpekle katıldı.

JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nın Barge mevkisinden itibaren suda botlarla arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlara dalış yaparken, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü. Jandarma personelinin de çay ve baraj gölü kıyılarında dedektör köpeklerle destek verdiği çalışmalarda bugün de Uzman Çavuş Güneş bulunamadı.

Olay

Tunceli'de, 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu. Akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Jandarma, Güncel, Haber

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