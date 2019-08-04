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Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

04.08.2019 16:20 Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahallenin yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsmail Demir, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanalda arama çalışması yürüten ekipler, akşam saatlerinde çalışmaları durdurdu. Ertesi gün çalışmaların devam etmediğini iddia eden gencin yakınları, kanalın kenarında toplanarak yetkililerin konuya el atmasını istedi. Kanaldaki su seviyesinin düşmesini bekleyen yetkililer, öğle saatlerinde arama çalışmalarını yeniden başlattı. Kanalda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

İsmail Demir, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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