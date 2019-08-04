Haberler» 3. Sayfa» Haber

Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşılamadı.

04.08.2019 17:04
Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahallenin yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsmail Demir, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanalda arama çalışması yürüten ekipler, akşam saatlerinde çalışmaları durdurdu. Ertesi gün çalışmaların devam etmediğini iddia eden gencin yakınları, kanalın kenarında toplanarak yetkililerin konuya el atmasını istedi.
Kanaldaki su seviyesinin düşmesini bekleyen yetkililer, öğle saatlerinde arama çalışmalarını yeniden başlattı. Kanalda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:31   Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralı
18:23   Karaman'da bir sürücü apartmana ait parkın bariyer kolunu söktü
18:16   Devrilen traktör ile bariyerler arasında sıkışan çocuk öldü
18:12   Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü
18:06   Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
17:49   Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
17:44   Devrekani'de bir ev, bir ahır ve samanlık yangında küle döndü