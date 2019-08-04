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Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

04.08.2019 17:42 Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu
Şanlıurfa'da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Demir dün serinlemek için öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ikinci gününde kayıp gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

İsmail Demir, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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