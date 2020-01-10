Haberler » Ekonomi » Akiş GYO 'United Nations Global Compact'a üye oldu - Ekonomi

Akiş GYO 'United Nations Global Compact'a üye oldu

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) katılımcısı oldu.

10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:02Akiş GYO 'United Nations Global Compact'a üye oldu
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) katılımcısı oldu.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.

160 ülkeden 9 bin 500 şirket

Yapılan açıklamaya göre sürekli rekabet içerisindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ilk defa 2000 yılında hayata geçirildi. Bugün, 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'den fazla şirket ile birlikte 3 bin iş dışı imzacısı bulunuyor. Ayrıca 70'ten fazla yerel ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak konumlandırılıyor.

'Global Compact hareketinin parçası olmaktan mutluyuz'

Açıklamada görüşleri bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, "İçinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmak önceliklerimizin başında geliyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketler için insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında konumlanan 10 ilkeyi kapsıyor. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Kurumsal sorumluluk örneği göstererek şirketimiz ve ülkemiz yararına hareket etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:17  PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Ekonomi
12:17  “Yağlı tohum tarımıyla 2023 ihracat hedefini katlayabiliriz” - Ekonomi
12:10  Siemens'ten "Dürüstlük Girişimi"ne tam destek - Ekonomi
12:04  Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak - Ekonomi
12:04  TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
11:03  Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı - Ekonomi
10:01  Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu - Ekonomi
10.01.2020 12:22:41