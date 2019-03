Akit Tv'den Açıklama

Kaynak: AA

Akit TV'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik canlı yayında kullanılan "talihsiz" ifadelerin kurumun görüşü olmadığı belirtilerek, "Sayın Kılıçdaroğlu veya başka bir siyasiye yapılmış veya yapılacak her türlü müdahalenin karşısındayız. Akit TV'de canlı yayında da olsa, kastı aşan böyle bir cümlenin sarf edilmesinden üzüntülüyüz. İlgili arkadaşımıza gereken yaptırımın uygulanacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz." denildi.Akit TV Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dün, Ankara Gündemi isimli canlı yayınlanan haber programında, Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni haberleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili maksadı aşan ifadeler kullandığı belirtildi.Açıklamada, "Canlı yayında kullanılan talihsiz ifadelerin kurumun görüşleri olmadığı açıktır. Kullanılan ifadelerin maksadından saptırılarak sosyal medyaya sunulması bir yana, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır." denildi.Akit Medya'nın milli iradeye saygılı olduğu vurgulanan açıklamada, "Milletin tercihlerinin milli iradeyi şekillendireceğine inanıyoruz. Milli iradeye dışarıdan her türlü müdahaleyi de kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu veya başka bir siyasiye yapılmış veya yapılacak her türlü müdahalenin karşısındayız. Akit TV'de canlı yayında da olsa, kastı aşan böyle bir cümlenin sarf edilmesinden üzüntülüyüz. İlgili arkadaşımıza gereken yaptırımın uygulanacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.