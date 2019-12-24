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AKİT TV SORUŞTURMASINA YETKİSİZLİK KARARI

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHAAkit TV'deki bir programda, Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef gösterildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya, yetkisizlik kararı verildi.

24.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:15 AKİT TV SORUŞTURMASINA YETKİSİZLİK KARARI

: Özden ATİK/ , DHA

Akit TV'deki bir programda, Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef gösterildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya, yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Cumhuriyet Gazetesi ve gazeteci Kemal Işık Kansu adına suç duyurusunda bulunulması üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yetkisizlik kararında, Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu "müşteki" olarak ve Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatin Dağıstanlı ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Şikayet dilekçesinde, 20 Aralık'ta Akit TV kanalında yayınlanan programın sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın, Cumhuriyet Gazetesi'nin "Şeriat Çalıştayı" manşetini göstererek "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet Gazetesi önüne bir el bombası atalım" diyerek gazeteyi ve gazeteci Işık Kansu'yu hedef gösterdiği belirtildi. Şüpheli Ali İhsan Karahasanoğlu'nun da bunun üzerine sarf ettiği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığının dilekçede iddia edildiği kaydedildi.

Akit TV'nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini belirten savcılık, bu nedenle soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

 



Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, TV, Güncel

Kaynak: DHA

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