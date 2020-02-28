Akita nedir? Akita cinsi köpeğin özellikleri nelerdir ve bakımı nasıl yapılır? Akita İnu köpek cinsi!

Filimlere konu olan, başına buyruk, özgür ve sevimli bir köpek cinsi olan akita herkes tarafından çok sevilmekte ve beğenilmektedir. Özellikle çocuklar ile olan iletişimi çok kuvvetli olan akitalar ebeveynlerin her zaman öncelikli tercihlerinden olmuştur. Akita ile ilgili merak edilen her şeyi bu yazımızda sizler için kaleme aldık.

AKİTA KÖPEK CİNSİ TARİHİ

Akitalar spitz türünde en büyük Japon bekçi köpeği olarak kabul edilmektedir. 1800'lü yıllarda Japon köpekleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan akita, Japonların geleneksel köpek türleri arasına girmiştir. Bu çalışmalarda en iyi genlerin seçilerek yapılması akita cinsini en özel ve seçkin köpek cinsi haline getirmiştir. Japon imparatorunun koruma köpeği olarak uzun yıllar kullanılmış, sonrasında dövüş, geyik ve ayı avı, kızak köpeği, polis ve askeri iş köpeği olarak dakullanılmıştır. Çok iyi av yeteneğine sahip olan akitalar yoğun kar yağışı altında bile av yapabilmektedirler. Yüzyıllar boyunca Japonya 'da sadece soyluların yetiştirmesine izin verilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında ilk olarak ABD'ye götürülen akitalar oradan bütün dünyaya yayılmıştır. Hakkında çok sayıda film ve belgesel çekilmiştir.

AKİTA CİNSİ GÖRÜNÜŞÜ

Ağırbaşlılığı, biçimli vücudu, güçlü ve kendine has görüntüsü ile diğer bütün köpek cinslerinden ayrılmaktadır. Güçlü kaslara, büyük bir başa ve küçük çeneye sahiptirler. Dik ve küçük kulakları boynuyla uyumludur. Dudakları siyah, dili pembe renklidir. Kuyruğunu taşırken yukarı doğru kıvırarak tutar. Tüy renkleri beyaz, kırmızı, açık kahve tonları, benekli veya çizgilidir.

AKİTA CİNSİ ÖZELLİKLERİ

Çok iyi yüzen akitalar, sakin, cesur ve akıllıdırlar. Koruma köpeği olarak da görev yapabilmektelerdir. Diğer köpek ve hayvanlarla pek geçinemeyen akitaları diğer hayvanlarla birarada serbest bırakmak doğru olmaz. Birlikte yaşadığı çocuklara karşı hoşgörülü ve sevecendirler fakat yabancı çocuklara karşı ciddidirler ve yaklaşmalarına asla izin vermezler. Fazla havlamayan akitalar, uzun yürüyüşler yapmayı çok severler. Japon aileler çocuklarını rahatlıkla köpeklerine emanet etmektedirler.

Yavru iken zor eğitim aldıklarından doalyı yetiştirilirken sahiplerinin inatçı olması gerekmektedir. Yemek konusunda bazen vahşi davranabilirler fakat yavru iken verilecek olan eğitimle bunun önüne geçilebilmektedir. Çabuk sıkılan bir yapıya sahip oldukları için yetiştiriken itaat konusunda israrcı olmak gerekmektedir. Akitalar her zaman aileleri ile beraber olmak isterler. Çok ilginç bir ses tonuna sahip olsalar da pek havlamazlar.

AKİTA CİNSİ BAKIMI

Akita köpek cinsi çok hareketli olduğu için apartmanda bakımı zordur; fakat yeterince egzersiz yaptırılabiliyorsa apartmanda da bakılabilir. Ev içinde de aktif olarak yaşayabilseler de onlar için en gerekli yaşam alanı geniş alanlardır. Tüylü bir köpek cinsi olması dolayısı ile tüy bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Cildinin her zaman sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak banyo yaptırılması gerekmektedir. Rutin bir yaşamı olan akitalar sessiz ve sakin yaşarlar. Düzeni sevdikleri için mama kapları her zaman temiz olmalıdır. Günlük ortalama olarak en az yarım saat yürüyüş yaptırılması gerekmektedir. Huysuz ve agresif tavırlar sergilese de küçüklükten itibaren sevgi ile büyütülmelidir.