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Akkışla Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Akkışla Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

25.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26 Akkışla Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarına yüzde 16 zam yapıldı.
Sözleşme, Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika iş yeri temsilcisi tarafından imzalandı.
Akkışla Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Çelik, sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işçilerin maaşlarda ve sosyal haklarında artış olacağını belirtti.
Görüşmelerde yapıcı bir tavır sergileyen Arslan'a teşekkür eden Çelik, "Geçmişte yıllarca Melikgazi Belediyesinde tecrübesinden yararlandığımız belediye başkanımıza işçilerimize ve sendikamıza gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Akkışla ilçemize de güzel hizmetlerde bulunacağından eminiz. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 16 oranında artış yapılacaktır. Sözleşmemizin taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Arslan da sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunarak, imkanları dahilinde verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti.

Hizmet İş Sendikası, Akkışla, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

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