Akkışla'da Ayhan Arslan Başkan Oldu

Akkışla'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ayhan Arslan Başkan oldu.<br><br>Belediye Başkan Adaylarının almış oldukları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Abdullah Çağrı Elgün<br><br>BTP Rüştü Karataş: 46<br><br>BBP Ali Ergül: 1574<br><br>CHP Mustafa Güner: 728<br><br>AK Parti Ayhan Arslan: 2070<br><br>DP İsmet Demirkol: 408<br><br>Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi: 103<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 51<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 21<br><br>Vatan Partisi: 28<br><br>Büyük Birlik Partisi: 1329<br><br>CHP: 896<br><br>AK Parti: 2005<br><br>Demokrat Parti: 393 - KAYSERİ