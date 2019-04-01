01 Nisan 2019, 16:59
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Akkışla'da Ayhan Arslan Başkan Oldu

Akkışla

Akkışla'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ayhan Arslan Başkan oldu.

Akkışla'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ayhan Arslan Başkan oldu.

Belediye Başkan Adaylarının almış oldukları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Abdullah Çağrı Elgün

BTP Rüştü Karataş: 46

BBP Ali Ergül: 1574

CHP Mustafa Güner: 728

AK Parti Ayhan Arslan: 2070

DP İsmet Demirkol: 408

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 103

Bağımsız Türkiye Partisi: 51

Türkiye Komünist Partisi: 21

Vatan Partisi: 28

Büyük Birlik Partisi: 1329

CHP: 896

AK Parti: 2005

Demokrat Parti: 393 - KAYSERİ Akkışla, Ayhan Arslan, Politika
Kaynak: İHA