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Akkök Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon

Küresel bir salgına dönüşen kovid-19 tehdidiyle mücadeleye toplumun her kesiminden destek gelirken, Akkök Holding ve bünyesindeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik bağış yapıldığı açıklandı.

08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
Akkök Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon
Küresel bir salgına dönüşen kovid-19 tehdidiyle mücadeleye toplumun her kesiminden destek gelirken, Akkök Holding ve bünyesindeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik bağış yapıldığı açıklandı.
Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na Akkök Holding ve bünyesinde faaliyet gösteren şirketler adına 1,5 milyon TL katkı sağlanacağı bildirildi.
Akkök Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Akkök Holding olarak Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana hem çalışanlarımız hem de toplum sağlığı açısından gerekli bütün önlemleri hayata geçirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik sorunların da en az hasarla atlatılması için birlik ve beraberlik ruhuyla üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. Koronavirüsle mücadele için sorumluluğumuzun gereği olarak Akkök Holding ve bünyesinde faaliyet gösteren şirketler adına 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 1,5 milyon TL'lik bağışla destek oluyoruz. Dayanışma ve seferberlik ruhuyla bu zorlu süreci atlatacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz."
Açıklamada, kampanyaya yapılan bağışa ek olarak, Akkök Holding bünyesinde yer alan şirketlerin diğer destek çalışmaları da şu şekilde detaylandırıldı:
"Aksa Akrilik ve DowAksa'dan Yalova Valiliği aracılığıyla Yalova Devlet Hastanesi'ne 100 bin TL tutarında ekipman desteği ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım. Ak-Kim'den Yalova İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilçelere dağıtılmak üzere genel hijyen ve dezenfeksiyon amaçlı yaklaşık 100 bin TL. değerinde sodyum hipoklorit desteği.
Gizemfrit'den Sakarya'nın Hendek Belediyesi aracılığıyla 65 yaş üstü ihtiyacı olan 300 vatandaş için erzak kolisi, ayrıca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde değerlendirmek üzere 120 bin TL. değerinde Ventilatör (solunum cihazı) desteği.
Akenerji'den Cerrahpaşa Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'ne tulum, monitör, tıbbı malzeme ve ekipman yardımının yanı sıra, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 50 bin TL. bağış.

SEDAŞ'tan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) koordinasyonunda Milli Dayanışma Kampanyası'na 142 bin TL'lik bağış.
SEPAŞ Enerji'den Enerji Ticaret Derneği (ETD) koordinasyonunda, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin TL'lik bağış.
Akasya, Akbatı ve Akmerkez'in nisan sonuna kadar kiracılarından kira almama kararı.
Aktek Bilgi İletişim'den İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversite Hastanesi'ne 3 ay boyunca dışkaynak sağlayıcı ile birlikte 60 bin TL. değerindeki Oracle Veritabanı Yönetimi Hizmeti.
Ayrıca, sektördeki diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 3 ay boyunca yaklaşık toplamda 90 bin TL. değerinde uzaktan çalışma şekli ile 7x24 Sistem Yönetim Hizmetleri teknik hizmet desteği. Akgirişim'den ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Yalova Taşköprü Belediyesi'ne erzak yardımı. Ak-Pa Tekstil'den İstanbul'da bulunan bir hastaneye 2 adet solunum cihazı bağışı."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yalova, Güncel
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