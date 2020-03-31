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Akkök Holding, istihdamını koruyacak

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarını Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Buradan yola çıkarak devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz.

31.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:48
Akkök Holding, istihdamını koruyacak
Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarını Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Buradan yola çıkarak devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadesini kullandı.
Dördüncü, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi haline gelen Kovid-19 küresel tehdidine karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sağlık çalışanları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların topyekun bir mücadele ruhuyla hareket ettiğini aktardı.
Akkök Holding'in, kurulduğu 1952 yılından bugüne kadar insan odaklı yönetim anlayışıyla, faaliyet gösterdiği kimya, enerji, gayrimenkul, tekstil ve hizmet sektörlerindeki başarılarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı öncelikli misyon edindiğini belirten Dördüncü, şunları kaydetti:
"Holding olarak tüm şirketlerimizle birlikte biz de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın hem de toplumun sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle gerekli tüm tedbirleri en üst seviyede aldık. Bu net ve değişmez duruşumuzun gereği olarak, yaşadığımız bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız.
Azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarımızı Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkat çeker, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gösterdikleri takdire şayan fedakarlıkları için de teşekkürü borç biliriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Dördüncü, CEO, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Akkök Holding, istihdamını koruyacak - Ekonomi

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