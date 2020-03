Akkök Holding'ten istihdamı koruma mesajı

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak istihdamı koruyacağız" dedi.Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) virüsüne karşı Akkök Holding istihdamı koruma mesajı yayımladı. Holding'in İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü'nün imzasıyla paylaşılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi haline gelen Covid-19 küresel tehdidine karşı devletimizin tüm kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sağlık çalışanlarımız, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız topyekün bir mücadele ruhuyla hareket ediyoruz. Bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanarak istihdamı koruyacağız.Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın, hem de toplumun sağlığına gösterilen hassasiyetle gerekli tüm tedbirleri en üst seviyeye aldık. Bu net ve değişmez duruşumuzun gereği olarak, yaşadığımız bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarımızı şirketimizin ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağız. Bu vesileyle, çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli olduğunu söyleyebilirim" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA