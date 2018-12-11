İş dünyasının tanınmış ismi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Akkök Holding ünlü iş adamının vefatını şöyle duyurdu: "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun."

Ali Raif Dinçkök

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul'da doğdu

Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına Akkök Şirketler Grubu'nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra diğer grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapmaktaydı.