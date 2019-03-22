Akkök'te Hedef; Kimyada Büyüme, Enerjide Derinleşme

Kaynak: DHA

sorularını yanıtladı.Panel hakkında bilgilendirmede bulunan Dördüncü, "Enerji sektörünün geçirdiği transformasyon, Çin'in büyümesi, Amerika'nın kaya gazı, doğalgaz ve petrolde ithalatçıdan ihracatçı olması gibi global dengeler ve bu dengelerin Türkiye'ye olan etkileri konuşuldu" dedi."YENİ ŞİRKET SATIN ALIMLARI OLABİLİR"Akkök Holding olarak bazı sektörlerde büyüme planlarının olduğunu bazılarında ise derinleşme politikaları izleyeceklerini bildiren Dördüncü, "Örneğin kimya sektöründe büyümeyi planlıyoruz. Belki yeni şirket satın alımları olabilir. Orda gerçekten çok önemli fırsatların olduğuna inanıyoruz. Enerji sektöründe ise büyümekten ziyade derinleşmeyi öngörüyoruz. Özellikle enerji verimliliği konusunda mühendislik çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de çok pahalı olan enerjinin çok verimli bir şekilde kullanılmadığı kanaatindeyiz. Birçok alışveriş merkezinde, tatil köylerinde, birçok büyük binalarda mühendislik ve enerji verimliliği departmanımız oradaki enerjinin daha verimli kullanılması için çalışmalar yapıyor. Bu bence Türkiye'nin çok önemli bir eksiği. Bu konuda çok önemli fırsatlarımızın olduğuna inanıyorum. Türkiye'den ve dünyadan bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 100'ü aşkın konuşmacı yer alıyor. İki gün boyunca sürecek zirvede sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.