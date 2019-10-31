Akkuş Gayrimenkul, 2 yılda 500'ü aşkın yeni konut üretecek

Akkuş Gayrimenkul, 2 yılda 250 milyon TL'lik yatırımla 500'ü aşkın yeni konut üretecek.

Akkuş Gayrimenkul açıklamasına göre, inşaat ve gayrimenkul sektöründe 6 yılda çok sayıda projeye imza atarak kısa sürede sektörün en yenilikçi markaları arasına giren şirket, 2017 yılında Lübnanlı El Khatip Grup ile yüzde 50 ortaklıkla BOSS4 Gayrimenkul İnşaat'ı kurdu.

Bu ortaklıkla 100 konutu sektöre kazandıran şirket, gelecek 2 yılda, 250 milyon TL'lik yatırımla, 500'ü aşkın konut daha tamamlayarak Alya markası altında imza attığı projelere yenilerini ekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk-Lübnan ortak girişimi olarak kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat şirketi ile Akkuş Gayrimenkul olarak Alya markasıyla imza attıkları projelere devam edeceklerini vurguladı.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelere değinen Akkuş, "Akkuş Gayrimenkul olarak ortaklık öncesinde Alya markasıyla 385 milyon TL'lik yatırımla 3 proje hayata geçirdik. Alya Trio projemizde 31, Alya Penta'da 58, Alya Residence'de 56 konutu inşa ederek teslimatını yaptık. Bu konutlarda yaşam başladı. Lübnanlı ortağımız Ahmet El Katip ile kurduğumuz BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ile Beylikdüzü'nde hayata geçirdiğimiz 10 blokta 100 konut ve 8 ticari üniteden oluşan, Alya Grandis projemizi inşa ettik. Bu proje, bizim prestij projemiz oldu. Satışlarımızın yüzde 90'ını tamamladık. Burada yaşam başladı.15 adet dubleks dairemizin satışlarına çok yakında başlayacağız. Ortaklığımızın yeni projelerinden olan Alya Onist 1'de 106, Alya Onist 3'te ise 64 konut yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Akkuş, Beylikdüzü-Kavaklı'da yer alan Alya Onist 1 ve Alya Onist 3 projelerinin inşaatının devam ettiğini, Levent'te de 128 dairelik projenin hafriyat çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Levent'teki projenin 3 ay içinde satış ofisini oluşturacakları bilgisini veren Akkuş, Eylül 2021'de de teslimatı gerçekleştireceklerini aktardı.

Onist serisinin devamı olan 86 konutluk Onist 2 projesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Akkuş, Esenyurt'ta hayata geçirecekleri 208 konutluk projenin de ruhsatını aldıklarını ve yakında başlayacaklarını bildirdi.

Abdülkadir Akkuş, gayrimenkul ve inşaat sektöründen aldıkları güçle gelecek 2 yıl içerisinde 250 milyon TL'lik yatırımla, 500'ü aşkın konutu sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda yakın ve uzun vadede 5 projede 592 konuta imza atacağız." ifadelerini kullandı.

-Tekstilde ilk 500'de

Grup olarak 1993 yılında tekstil sektörüne adım atarak başlattıkları faaliyetlerini, attıkları dev adımlarla gerçek bir başarı hikayesine dönüştürdüklerini kaydeden Akkuş, "2006 yılında kurduğumuz tekstil üretim tesisi ve bugünkü fabrikamızın geniş üretim kapasitesiyle birlikte şirketimiz, ISO'nun Türkiye'deki en büyük 500 şirket sıralamasına girdi. Tekstil ile gelen başarılarımızdan sonra, akaryakıt ve inşaat alanlarında da Akkuş Grup olarak boy gösterdik. Bugün Türkiye ekonomisinin lokomotif firmaları arasında seçkin bir yere sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş, grup olarak 2 yıldır, her yılı 250 milyon TL ciro ile kapattıklarını vurguladı. Bu seneki cirolarının da bu civarlarda olacağını bildiren Akkuş, "Ciromuzun yüzde 60'ı tekstilden, geri kalanı ise inşaat ve kimya sektöründen geliyor. Önümüzdeki dönem, projelerimiz aracılığıyla ciromuzdan inşaatın aldığı payı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA