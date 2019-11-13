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Akkuş'ta kapalı halı saha yapılacak

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Akkuş ilçesine kapalı halı saha yapılacağını bildirdi.

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46Akkuş'ta kapalı halı saha yapılacak
AK Parti Milletvekili Metin , Akkuş ilçesine kapalı halı saha yapılacağını bildirdi.
Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve il yürütme kurulu üyelerinin, Ankara ziyareti sırasında Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşerek Akkuşlu gençlerin halı saha isteğini ilettiğini belirtti.
İlçelerdeki eksikliklerin tamamlanması için sürdürdükleri çalışmaların devam ettiğini aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Belediyelerimizin, bakanlıkların desteklerinden azami seviyede faydalanması için çalışıyoruz. Akkuş'lu genç kardeşlerimizin ihtiyacı olan kapalı halı saha için gereken 700 bin liralık kaynak Spor Toto tarafından onaylandı. Belediye Başkanımız İsa Demirci önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelerek Spor Toto ile sözleşme imzalayacak ve ardından yapım süreci başlayacak."
Gündoğdu, ilgileri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

AK Parti, Gündoğdu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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