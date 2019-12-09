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Akkuyu'da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandı

Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında 'elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması' imzalandı.

09.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:35Akkuyu'da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandı
Nükleer A.Ş. ile Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında 'elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması' imzalandı. Anlaşma ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sisteme bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek gerilim hattına sahip elektrik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin kapsamlı çalışmalara başlanacak.

Akkuyu NGS, anlaşma kapsamında Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo merkezi üzerinden bütünleşecek. Akkuyu NGS tarafından üretilecek elektrik enerjisi, 400 kV güce sahip iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine iletilecek. Toplam uzunluğu bin kilometreyi aşacak olan yüksek gerilim hatlarının inşasıyla, Türkiye'nin en güçlü ve çok dallı elektrik iletim sistemi kurulmuş olacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, bu anlaşmayla Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde kesintisiz olarak ve büyük miktarda elektrik enerjisi üretecek ilk nükleer güç santralini kendi sistemine bağlayacağını belirterek, "İmzalanan bu anlaşma, Türkiye'deki enerji altyapısının Akkuyu NGS ile bütünleşmesi ve üretilecek elektrik enerjisini tüketicilere iletmeye hazır olacağının da garantisidir. Harici bir elektrik sistemiyle uyumluluk parametrelerine uygun hale getirilmesi, nükleer güç santrali işletmesinde güvenilirliğin ve emniyetin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle anlaşmanın imzalanması, kuşkusuz Akkuyu NGS projesinin en önemli aşamalarından birisi olarak kabul edilebilir" dedi.

Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde imzalanan bağlantı anlaşmasıyla Akkuyu NGS'nin bağlantısı için gereken tüm hatların inşaatı ve bakımı TEİAŞ tarafından yapılacak. - MERSİN

Türkiye, Akkuyu, Güncel

Kaynak: İHA

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